Sosyal çalışma programı daha verimli halde sürdürülecek

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal çalışma programının Kırşehir'de daha verimli halde devam etmesi için bazı adımlar atacaklarını bildirdi.

Akın, valilikte düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 3. Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentin mevcut istihdamın korunması, bunun üzerine ilave istihdam olanaklarının oluşturulması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiğini belirtti.

Kırşehir'de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik yapılan toplantıda alınan kararların çözüm odaklı olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Kurslarla ilgili denetim raporları ve sonuçları değerlendirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdam ve çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar ve tarımsal alandaki gelişmeler ile ilgili kurul bilgilendirildi. Öğrencilere yönelik başlatılan sosyal çalışma programının verimli halde devam etmesi için bazı adımlar atılacak. İŞKUR İl Müdürlüğünce yürütülen Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamındaki kurslar vatandaşımıza önemli kazanımlar sağlıyor, bunun geliştirilmesi için çalışma yapacağız. Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işini kurmaya yönelik hazırladıkları projeler de kurulumuzca değerlendirildi. İşsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına yönelik olarak, yerel istihdam politikasının belirlenmesi ve alınacak tedbirleri değerlendirdik."

Toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, çalışmalar hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.