Spor giyim pazarını büyüten stratejik iş birliği
İSTANBUL (AA) – Spor giyim kategorisinde müşterilerine geniş bir marka ve ürün seçkisi sunan Boyner, spor giyim markalarından adidas ve Reebok’ın en son koleksiyonlarını tüketicilerle buluşuyor.
Boyner'den yapılan açıklamaya göre, adidas ve Reebok markalarıyla olan stratejik iş birliğini gün geçtikçe daha da güçlendiren Boyner’in Genel Müdürü Eren Çamurdan ile adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, Boyner İstinye Park mağazasında yenilenen adidas ve Reebok alanlarının tanıtım etkinliğinde bir araya geldi. Aynı gün mağazada müşterilere yönelik olarak da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Sporseverler yenilenen Boyner İstinye Park'ta adidas ve Reebok’ın yeni sezon koleksiyonlarını keşfederken adidas ile "Spor çantanızı tasarlayın", Reebok ile de "Sneaker Kişiselleştirme" etkinliklerine katılma fırsatı buldu. Boyner İstinyepark mağazasında hayata geçirilen yeni konseptteki adidas ve Reebok alanlarında çok daha fazla çeşit ürün sporseverlerle buluşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, şunları kaydetti:
"Spor giyim ürünlerinin gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başlamasıyla, spor perakende pazarının büyümesi ivme kazandı. Biz de Boyner olarak aktif spor kategorimizde kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan binlerce seçeneğini ayrıcalıklı fırsatlarla bir araya getiriyoruz. 38 ilde yer alan 112 mağazamız, yüksek potansiyelimiz ve yeni nesil bakış açımızla Türkiye’de spor giyimin en önemli adresi konumundayız. Adidas ve Reebok aktif spor kategorimize değer katan önemli markalarımızdan. Stratejik iş ortaklığımızı bundan sonra da güçlendirerek sürdüreceğiz. Sporseverler adidas ve Reebok’ın en yeni konseptlerini ve en trend ürünlerini her zaman olduğu gibi Boyner’lerde bulabilecek.”
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