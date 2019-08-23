Spor Tırmanış Gençler ve Küçükler Milli Takım Aday Kampı
NEVŞEHİR (AA) – Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen, Spor Tırmanış Gençler ve Küçükler Milli Takım Aday Kampı, Nevşehir'de sürüyor.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın daveti üzerine kente gelen 24 sporcu, 4 antrenör ve teknik direktörden oluşan ekip, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Salonu'ndaki parkurda çalışmalarına devam ediyor.
Spor Tırmanış Milli Takım Teknik Direktörü Yahya Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa yurt içindeki müsabakalarda derece elde etmiş sporcuların katıldığını, antrenmanlardaki performanslarına göre seçilecek olan sporcuların yurt dışındaki yarışlarda Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.
Tırmanış sporuna Türkiye'de ilginin her geçen gün artmaya başladığını dile getiren Koç, birkaç yıla kadar uluslararası çapta daha çok başarı sağlanacağına inandığını kaydetti.
Koç, şöyle konuştu:
"Yıl boyunca yaptığımız yarışlarda derece elde eden kendi kategorisindeki en başarılı tırmanıcılar, buradaki çalışmalarda kriterlere göre seçilip milli takıma katılarak ülkemizi temsil edecek. Nevşehir'deki kampta, sporcularımız lider tırmanışı yapıyor. Yüksek bir duvara tırmanma, ip ve emniyet kemeri ile yapılıyor. Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan bir spor. Umarız ileride daha çok ilgi duyulan bir hale gelecektir. 8-19 yaş arasındaki çocuklar daha çok ilgi gösteriyor. Her ilde küçük de olsa bir tırmanma parkuru var. Özellikle çocuklar bu spora ilgi gösteriyor."
Spor Tırmanış Gençler ve Küçükler Milli Takım Aday Kampı yarın sona erecek.
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Spor Tırmanış Gençler ve Küçükler Milli Takım Aday Kampı
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