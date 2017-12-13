Spor yaparak 750 kilo verdiler

Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde spor kursuna katılan kadınlar hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de sağlıklı yaşamayı öğreniyor. Kurs gören 150 kadının, sağlıklı yaşamak için kurs süresince yaklaşık 750 kilo verdiği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokalleri yoğun ilgi görüyor. Kurslardan en fazla ilgiyi spor görürken; Yeni Mahalle Meslek Edindirme Kursları ve Hanımlar Lokali’nde spor kursuna katılan kadınlar, eğitmenleri Zarife Tok rehberliğinde fazla kilolarından kurtuluyor. Gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Zarife Tok, kadınların bir yandan spor yaparken bir yandan sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgilendirildiklerini söyledi. Tok kurslara ilişkin yaptığı açıklamada, “Burada fitness, plates, zumba gibi birçok faaliyetlerimiz var. Amacımız sadece hanımlarımıza yönelik olsa dahi, aslında mutlu bir kadın eve mutluluk getirir. Amacımız eve hitap etmek. Birçok hanım burada psikolojik ve fiziksel olarak rahatladığını söylüyor. Sabah ve akşam 4 olmak üzere 8 periyot halinde çalışıyoruz. Şu anda 150 kursiyerimiz bulunuyor. Spor yapan bayanlarımız bu süre içerisinde yaklaşık 750 kilo verdi” dedi.

Spor yaparak formlarına kavuştular

Kurstan duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyerlerden Yıldız Yurtkan, spor yaparak sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Felç geçirmiştim. Düzenli olarak burada spora başladıktan sonra rahatladım. Yürümeye başladım. Burası benim için bir nimet. Ahşap ve spor kursuna geliyorum. Bize bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Spor yaparak fazla kilolarından kurtulduğunu anlatan Mürvet Yiğit isimli kursiyer de, “Lokale geldiğimde çok kötü durumdaydım. Şuanda 11 kilo verdim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Spor ile sağlığıma kavuştum. Hareketlerim düzeldi. Bütün hanımlarımızı bu lokallere davet ediyorum. Bize bu imkanları sağladıkları için belediye başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Saliha Çınar ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Buraya geldiğimde 70 kiloydum. 59 kiloya düştüm. Hocamız sayesinde daha da kilo verdim. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Merdivenleri tek tek çıkarken şimdi çifter çifter çıkıyorum. Dizimde erime vardı. Çok şükür o rahatsızlığım da geçti. Bize bu imkanı sağlayanlardan Allah razı olsun.”