STSO kalite yönetim sistemi belgesini yeniledi
SİVAS (AA) – Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) TSE ISO 9001:2015 ISO Kalite Yönetim Sistemi (KYS) belgesini yeniledi.
Odadan yapılan açıklamaya göre, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetçileri tarafından STSO'da yapılan tetkikler sonucunda, kalite standartları prosedürlerinde yer alan aşamaların yerine getirildiği ve hizmet politikasının kurumun her aşamasında uygulandığı belirlendi.
STSO geçirdiği denetimler sonucu TSE ISO 9001:2015 ISO KYS belgesini yenilemeye hak kazandı.
STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, KYS belgesinin yenilenmesinin ardından personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, STSO’nun kaliteli hizmet anlayışını sürdürdüğünü belirtti.
STSO'nun TOBB bünyesinde KYS belgesini ilk alan odalardan olduğuna dikkati çeken Eken, "STSO olarak ticari hayatı kolaylaştıracak, üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini arttıracak ve sürdürülebilir projeler geliştireceğiz. Şehrimizin gelişmesine katkı sağlarken, üyelerimizin yanında yer alacak ve en kaliteli hizmeti sumak için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
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STSO kalite yönetim sistemi belgesini yeniledi
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