SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nden anlamlı sergi

Mezunlar Sergisi’ sanatseverlerle buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ali Gav Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi’nde açılan sergi, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Okka, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Dalkıran, Doç. Dr. M. Lütfi Hidayetoğlu, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Köseğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

SÜ Rektör Yardımcısı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuklu’nun kadim başkenti Konya’da yine bir Selçuklu eseri olan Ali Gav Medresesi’nin tarihi atmosferi altından Fakültelerinin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunları eserlerinin yer aldığı sergiyi açıyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Okka, “Konya, yüzyıllardır Türk-İslam sanatlarının en güzel örneklerinin nakşedildiği şehirlerden birisidir. Konya’nın bu misyonunun sürdürülmesi, ecdadımızın bırakmış olduğu mirasa sahip çıkılması ve günümüz şartlarında bu mirasın daha üst düzeylere taşınması ve en önemlisi de halkımızla buluşturulması oldukça önem arz etmektedir. Bu manada üniversitemizde sürekli yaptığımız bu etkinliklerin şehrimizin merkezinde halkımızla buluşturulması söz konusu misyona yapılan büyük bir katkıdır. Bu katkıda payı olan üniversitemiz dışındaki paydaşlarımızdan birisi olan Büyükşehir Belediyesi’ne, bu organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu’na ve serginin düzenlenmesinde emeği geçen Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, öğretim üyeleri ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu ise, serginin çok anlamlı ve doğru bir yerde açıldığına dikkat çekerek, “Konya’da sanatsal anlamda güzel işler gerçekleşmektedir. Bir başkentin devamlı başkent olabilmesi için sanatsal faaliyetlerin devam ediyor olması lazım. Şehirde birtakım işler yürürken sanatın da kendi alanında yürümesi gerekiyor. Öğrencilerimizi bu güzel ve anlamlı sergiden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hat, tezhip, kalem işi, eski çini onarımları ve halı-kilim kumaş desenlerinden oluşan sergiyi gezerek eserleri oluşturan öğrencilerden bilgi aldı. Sergi, Büyükşehir Belediyesi Ali Gav Mahmudiye Güzel Sanatlar Merkezi’nde 5 Ocak 2018 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine açık olacak.