Sulakyurt'taki sel
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sel, bazı tarım arazilerine ve bahçelere zarar verdi, Çankırı ve Sulakyurt'u birbirine bağlayan köprüyü yıktı.
İlçede, dün akşam saatlerinde başlayan ve özellikle saat 23.00-24.00 sıralarında etkisini artıran sağanak, bazı köylerde de hasara yol açtı.
Çankırı ve Sulakyurt'u birbirine bağlayan köprüyü de yıkan sel, tarım arazilerine ve bahçelere zarar verdi.
Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların ve dere yataklarının açılması için gece saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor.
Hallaçlı köyünden Muzaffer Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 dönüm bağını sel suyunun götürdüğünü söyledi.
Selin ardından asma çubuklarını ayıkladığını anlatan Keskin, "Dün ikindi akşam arası normal yağıyordu, gece çok yağdı. Sel, Çankırı ve Sulakyurt'u bağlayan köprüyü de yıktı. İş makineleri çalışıyor. İki tarla buğdayım selden zarar gördü. Bir parça bostanım vardı orayı tamamen götürdü. Sizler aracılığıyla devletimize sesleniyorum. Bizleri mağdur bırakmasın." diye konuştu.
Gözyaşlarına hakim olamayan Mine Keskin de "Çok felaket yağdı. Bir duman çöktü, göz gözü görmüyordu. Her yer böyle oldu. Sel arazilerimizi dümdüz etmiş. Perişan olduk, mağduruz. Allah yardım etsin. Ayvatlı köyünde iki vatandaş hayatını kaybetmiş, hayvanları telef olmuş. Allah cümleye yardım etsin. Devletimiz yardım etsin." dedi.
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