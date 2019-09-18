Sümeyye'nin yeni hedefi Paralimpik Oyunlar'da altın madalya
ESKİŞEHİR (AA) – İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda S5 kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı, yeni hedefinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.
Eskişehir'e gelen Boyacı ve antrenörü Mehmet Bayrak, Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamlarında ziyaret etti.
Çakacak kabulünde, Sümeyye Boyacı'nın sadece Eskişehir'i değil tüm Türkiye'yi gururlandırdığını vurguladı.
Gönüllerinde Sümeyye'nin dünya birincisi olduğunu dile getiren Çakacak, "Sümeyye kızımızı canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Sümeyye'nin azminin ve zaferinin herkese örnek olmasını temenni ediyorum. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını Sümeyye kızımız hepimize gösterdi." dedi.
Sümeyye Boyacı ise çok heyecanlı bir yarışı geride bıraktığını belirtti.
Yarışma esnasında kendini birinci zannettiğini anlatan Sümeyye, şöyle devam etti:
"Rakibimin birinci olduğunu görünce çok şaşırdım, aynı zamanda üzüldüm ama rakibim Teresa benden 20 yaş büyük, 27 kere paralimpik şampiyonu olmuş. Ona sadece 3 saliseyle yenilmiş olmak tabii beni mutlu etti çünkü yaşım çok genç olduğu için önümde uzun yıllar var. Daha başka şampiyonlukları alma gibi şansım var. İnşallah daha çok çalışıp, eksikliklerimizi tamamlayıp 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda birincilik almak istiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyor, dualarınızı bekliyorum."
Çakacak, milli sporcu Sümeyye Boyacı ile antrenörü Bayrak'a hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.
– "Sümeyye gönlümüzün şampiyonu ve sultanı"
Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Boyacı ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup tarafından karşılandı.
Milli sporcuyu makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'nin yüz akı Sümeyye Boyacı'nın, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcularından olduğunu anımsattı.
Boyacı'nın aldığı ikinciliğin altın madalyadan daha değerli olduğunu vurgulayan Büyükerşen, "Salise farkıyla ikinci oldu. Hiç üzülme. Sümeyye gönlümüzün şampiyonu ve sultanı. Derslerinden ve sanatta da çok başarılı bir sporcu. Sümeyye sadece sporda başarılı değil, çok güzel resim ve yemek yapar. Kendisinin yetişmesinde emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Başarılı sporcu Sümeyye Boyacı ise Büyükerşen'i, gelecek ay Rusya'nın başkenti Moskova'da açacağı ebru sergisine davet etti.
Daha sonra Büyükerşen, Sümeyye Boyacı ve antrenör Bayrak'a hediyeler verdi.
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