Süper Lig: Atiker Konyaspor: 2 – Kardemir Karabükspor: 0 (Maç sonucu)
haftası kapanış maçında Kardemir Karabükspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sol kanattan gönderilen topla ceza sahası penaltı noktasında buluşan Yatabare kaleci Serkan’la karşı karşıya kaldı. Yatabare’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
62. dakikada rakiplerini geçen Vedat Bora’nın ceza yayından sol ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Çağlar’da kaldı.
73. dakikada orta sahadan aldığı topla rakip takım savunmasını çalımlarıyla aşarak ceza sahasına sol çaprazdan giren Mehdi’nin pasında topla buluşan Milosevic kaleci ile karşı karşıya kaldığı müsait pozisyonda topu dışarı attı.
79. dakikada sağ kanattan gönderilen topla buluşan Yatabare’nin ceza sahası içindeki şutunda top kaleci Serkan’ın kucağında kaldı.
82. dakikada gönderilen Evouna’nın ceza sahası çizgisinde kaleciyi geçerek verdiği pasla buluşan Musa Araz meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
90. dakikada korner çizgisi yakınlarından Skubic’in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Mehdi dönerek pasını Milosevi’e verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Milosevic topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ömer Ali x (Kadir Kaan dk. 29 x), Filipovic xx, Skubic xx, Ali Çamdalı xx, Moke xx, Musa Araz xx (Manyama dk. 88 ?), Mehdi xx, Vedat Bora xx (Evouna dk. 67 x), Milosevic xxx
Yedekler: Abdulaziz, Patrik, Ali Turan, Manyama, Savaş, İsmail Güven, Eze
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kardemir Karabükspor: Çağlar x, Papp x, Gaman x, Barış x, Kerim x (Ibanez dk. 46 x), Ceyhun x, Tanase x, Poko x, Grozav x (Seleznov dk. 69 x), Bliznichenko x (Torje dk. 46 x), Yatabare xx
Yedekler: Ahmet, Tayyip, Osman, Hamidou Traore, Skulason, İlhan, Hakan Aslantaş
Teknik Direktör: Tony Popovic
Goller: Skubic (dk. 18 pen.), Milosevic (dk. 90) (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Tanase, Grozav, Barış, Papp, (Kardemir Karabükspor), Filipovic, Serkan, Mehdi (Atiker Konyaspor)
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