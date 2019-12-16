Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
KAYSERİ (AA) – SERCAN KÜÇÜKŞAHİN – Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla attığı golle lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki futbolcu Emre Demir, A Milli Takım'la 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek istiyor.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü unvanını alan Emre Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola 6 yaşında Mersin Kuvayi Milliye Spor Kulübü'nde başladığını söyledi.
Kayserispor antrenörlerinden Hakan Ertürk'ün, babasının sosyal medyaya yüklediği videoları gördüğünü ve kendisini Kayseri'ye davet ettiğini anlatan Emre, 8 yaşında altyapı seçmelerine katıldığını belirtti.
O günden sonra Kayserispor A takımıyla da dönem dönem antrenmanlara çıktığını aktaran Emre, "Tolunay Kafkas, Marius Sumudica ve Hikmet Karaman hocamla A takım antrenmanlarına çıktım. Şimdi, Bülent (Uygun) hocamla çalışıyorum. Kendisi bana çok güveniyor, değer veriyor. Gençlerbirliği maçında da yine hocam şans verdi ve golü attım. Golü attığımda süper ligin gol atan en genç oyuncusu olduğumun farkında değildim. Maçtan sonra internet sitelerinde gördüm. Bunu görünce çok mutlu oldum." diye konuştu.
– "Bülent hoca benim için büyük bir şans"
Genç yaşına rağmen birçok teknik adamla çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Emre, Bülent Uygun'un kendisine ayrı değer verdiğini belirtti.
Bülent Uygun'la çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Emre, "Bülent hoca genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Benimle de yakından ilgileniyor. Hocam bana sürekli rahat olmamı söylüyor, kedime güvenmem gerektiği konusunda sürekli uyarıyor. Ben de hocamı sürekli dinliyorum, uyarılarını dikkate alıyorum. Takımdaki tecrübeli oyunculardan bir şeyler alabilmek için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.
– "Daha yolun başındayım"
Genç yaşlarda medyanın ve büyük kulüplerin ilgisini çeken birçok oyuncu olduğunu ancak birçoğunun futbol camiasında tutunamadığını belirten Emre, onların hatalarını yapmak istemediğini söyledi.
Beklenti arttığı için daha çok çalıştığının altını çizen Emre Demir, şöyle devam etti:
"Bana karşı hem büyük kulüplerin hem de medyanın 8 yaşından beri ilgisi var. Her zaman gündemdeydim ve bundan hiçbir zaman olumsuz etkilenmedim. Bir anda meşhur olmadım ya da bir anda tanınmadım. Bunu gördükçe de daha çok çalışma azmi oluşuyor. Çünkü herkes güveniyor, herkesin beklentisi artıyor. Onların güvenini kırmamak için her geçen gün üstüne koymam gerekiyor. Bu ilgiliyi gördükçe hep daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Önümde daha çok uzun yıllar var. Daha yolun başındayım. Şu an daha hiçbir şeyi başarmadım."
– "Avrupa'da oynamak, ülkemizi gururlandırmak istiyorum"
Avrupa'da oynamak istediğini ancak bunun zaman içerisinde göstereceği başarılarla mümkün olacağını bildiğini aktaran Emre, "Tabii ki Avrupa'da oynamak, ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Ancak bu bir anda olacak bir şey değil. Her şeyin zamanı var. Beni bu günlere getiren Kayserispor'dur. O yüzden sadece Kayserispor'un başarısına odaklandık. İlerleyen dönemlerde Avrupa'da oynamak isterim." diye konuştu.
Kendi stilini oluşturmak için büyük çaba harcadığını anlatan Emre, şunları kaydetti:
"Benim Messi'ye benzediğim yönünde bazı yorumlar ve değerlendirmeler görüyorum. Messi'ye benzetilmek büyük bir gurur ama ben Emre Demir olmak istiyorum, kendim olmak istiyorum. İleride genç oyuncuların beni örnek almasını istiyorum. Hem kişiliğimle hem de futbolumla örnek olmak istiyorum."
– "En büyük hedefim A Milli Takım"
Emre Demir, milli takımın son yıllarda genç oyuncularla birlikte ivme kazandığını kaydetti.
Türk futbolunun gelişmesi için genç ve yerli oyunculara şans verilmesi gerektiğini belirten Emre, "A Milli Takım her Türk futbolcunun hayalidir ve ben de şu an o hayalle yaşıyorum. En büyük hedefim A Milli Takım'da forma giymek. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi performans çıkarıp A Milli Takım'la birlikte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderim. Şenol hoca herkesi takip ediyor, beni de görüyordur. Gitmeyi çok istiyorum. Şenol hocanın genç oyunculara önem verdiğini biliyorum." şeklinde konuştu.
Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de kalacağına inandığını dile getiren Emre, bunun için kadrodaki herkesin canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kazanarak devre arasına rahat girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
-
Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in hedefi A milli forma
-
Kızılcahamam'da “Muhtarlar Toplantısı” yapıldı
-
Karapınar'da öğrencilerden çevre temizliği
-
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlıların evinden kalaşnikof çıktı
-
DSİ Genel Müdürlüğünde çıkan yangın söndürüldü
-
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.