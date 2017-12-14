Süper Loto çekiliş sonuçları 14 Aralık 2017 MPİ çekiliş sonucu sorgulama
Süper Loto’da 530. kez çekilecek olan ve 14 Aralık 2017 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Süper Loto dev ikramiyesinde sonuçlar belli oldu mu, şanslı numaralar hangisi? İşte tüm bu soruların cevabını buradan öğrenebilceksiniz.
14 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO NEDİR?
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Aynı kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.
25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.
EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR
Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12’şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Şu ana kadar hiçbir 4’lü grup üç kez bir arada çıkmadı.
6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?
Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.
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