Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? 28 Aralık Süper Loto sonuçları | Süper loto sorgulama
Süper Loto sonuçları, bu akşam gerçekleştirilecek olan çekiliş öncesinde milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Çekilişin yapılmasını bekleyen binlerce vatandaş, aynı zamanda sonuçların nereden öğrenileceğini de araştırıyor. Peki Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Süper loto sonuçları açıklandı mı? İşte tüm detaylar…
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam yapılacak olan 532. hafta Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta 7. kez devrederek bu haftaya tam 14 milyon 866 bin 236 lira 33 kuruş ikramiyeyi devreden Süper Loto’da bu haftanın çekilişi büyük heyecanla bekleniyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Süper Loto çekilişi, saat 21:15’te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve sonuçların açıklanması ise en geç 21:45’tir. Vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarına erişim sağlayabilir.
Süper loto sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizden ulaşabilirsiniz.
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21 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI:
İkramiye Bilgileri
6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 14.866.236,63 TL
5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 13.808,25 TL
4 Bilen Kişi Sayısı 5.173 Kişi Başına Düşen İkramiye 166,75 TL
3 Bilen Kişi Sayısı 107.395 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,80 TL
Süper Loto en çok çıkan sayılar hangileri?
Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.
En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.
SÜPER LOTO NEDİR?
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.
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