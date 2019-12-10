ANKARA (AA) – Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, 75 yıl önce sürgüne maruz bırakılan Ahıska Türklerinin acıları unutmadığını belirterek, "Bugün dünyanın çok farklı ülkelerinde Ahıska anneleri yaşanan zulümleri çocuklarına, torunlarına anlatıyor ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla Ahıska Türklerini daha parlak günler bekliyor." dedi.

Eren, YTB tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuşma yaptı.

YTB'nin 3 ana alanda faaliyet gösterdiğini belirten Eren, Türkiye bursları çerçevesinde Türkiye içinde uluslararası öğrenci hareketine katkı verdiklerini, Türkiye'de şu an uluslararası öğrenci sayısının 170 bini geçtiğini söyledi.

İkinci faaliyet alanı olarak "güçlü bir diaspora" için dünyanın farklı yerlerindeki Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin ilişkilerini muhkem hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Eren, bunların dışında yurt dışındaki soydaş ve akraba topluluklara yönelik faaliyetler yürüttüklerini aktardı.

Eren, soydaş ve akraba topluluklara yönelik projeleri 64'ten bu yıl 194'e çıkardıklarını, eğitim programlarının sayısını 17'den 54'e, etkinlik sayısını 19'dan 70'e çıkardıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasına verdiği özel önemi bildiklerini vurgulayan Eren, "Bu anlamda Türkmenler, Türk soylular ve Türkçe konuşan topluluklara ilişkin proje ve faaliyetlerimizi de artırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ahıska Türklerine yönelik faaliyetlerin de bunlar arasında ayrı önem taşıdığını kaydeden Eren, 1944'te 220 köydeki 100 bine yakın Ahıska Türkünün sürgüne maruz bırakıldığını, 17 binden fazla Ahıska Türkünün açlıktan ve soğuktan yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Eren, şunları söyledi:

"Bu acı olayı anmak maksadıyla 75. yılı fırsat bilerek bu sene YTB olarak faaliyetlere giriştik. Öncelikle sözlü tarih çalışması yaptık. 75. yıl dolayısıyla 75 sürgün tanığıyla sözlü tarih çalışması yaptık. Bu çerçevede ekiplerimiz 21 bin 500 kilometre yol yaptılar, 4-5 ülke gezdiler, 500 sayfa doküman, 300 saat ham görüntü ortaya çıktı. Bu görüntüleri arşiv olarak araştırmacıların kullanımına açacağız."

Eren, Ahıska bölgesindeki Türk-İslam mimari yadigarlarının envanterini çıkardıkları, bunu da akademisyenlerin ve bilim insanlarının kullanımına açtıkları bilgisini paylaşarak, "Bir gün Ahıska bölgesindeki bu eserlerimiz tekrar ihya edilmek istendiğinde bu kitaptan yola çıkılabilir." ifadesini kullandı.

75. yıl dolayısıyla sözlü tarih çalışması, belgesel kitap, envanter kitabı, resim yarışması, Ahıska ezgileri albümü gibi çalışmaları tamamladıklarını söyleyen Eren, Balkanlar ve Kafkaysa bölgesinde sürgüne, katliama ve zulme uğramış Türk Müslüman toplulukların olayları basiretle karşıladığını anlattı. Eren, şöyle devam etti:

"Ahıska Türklerini de sürgüne ve zulümlere uğramış diğer Müslüman toplulukları da dünyanın diğer topluluklarından ayıran husus şu: Bizler acıları bir külte dönüştürmedik, acılar üzerinden mağduriyet devşirmedik ve en önemlisi bu acıları yarına bir nefret unsuru olarak taşımadık. Bu demek değil ki bu acıları anmayacağız. Bizim çok yakın coğrafyamızdaki bazı milletler tarihi birtakım olayları ileriye matuf siyasi ve tarihi bir kalkan olarak kullanıyorlar. Fakat bizim bu programı yapma amacımız da Kırım Tatar sürgününün 75. yılı anma programını yapma amacımız da Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılını anma programını yapma amacımız da bu olayları hatırlayıp geleceği bir ibret vesikası olarak taşıma niyetidir."

Sürgünü yaşamış Ahıska Türklerinin torunlarına burslar verdiklerini belirten Eren, yaşanan acıların 600 bin kişilik Ahıska Türkleri içinde birlik beraberliği kuvvetlendirmeye vesile olduğunun altını çizdi.

"YTB olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin anavatana dönüş politikası çerçevesinde kendi faaliyet alanımızda eğitim ve kültür boyutunda Ahıska Türkleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diyen Eren, şunları dile getirdi:

"Bugün dünyanın çok farklı ülkelerinde Ahıska anneleri yaşanan zulümleri çocuklarına, torunlarına anlatıyor ama Türkiye'nin sahip çıkmasıyla Ahıska Türklerini daha parlak günler bekliyor. Ahıskalılar gelecekten ümitli ve umutlu."

Eren, programa katıldığı ve programı Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde yapma imkanı sunduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.