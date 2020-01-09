Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 3 zanlı Kayseri'de yakalandı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de düzenlenen operasyonda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu, Suriye'deki terör grupları içerisinde silahlı faaliyette bulunan 3 şüphelinin merkez Kocasinan ilçesinde ikamet ettiklerini belirledi.
Ekiplerce tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmanın bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürüttüğü faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.
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