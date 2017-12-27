Suriyeli çocuklar duygularını resmetti

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda üç gün açık tutulacak serginin açılışını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Ensar Toplum Merkezinde eğitim gören 200 Suriyeli ve Türk çocuğunun beraber ortaya koydukları çalışmalar sergilendi, herkesi hayran bıraktı. Sergide, mültecilerin simgesi olan “Ayla bebeğin” hikâyesinin tuvale işlendiği resim herkesin dikkatini çekti. Yaşanan dramın derinlerde açtığı yarayı gösteren resim, bir resmin nasıl bir hikâyeyle dile gelebileceğini anlattı.

Şahin’e olan minnetarlık tablodaydı

Ensar Toplum merkezinin “Sosyal Uyum” kapsamında açtığı kursta eğitim alan 200 Suriyeli ve Türk çocuğun birlikte hazırladığı resim, mozaik, cam işleme ve fotoğraflar sergide yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye bayraklarının işlendiği çalışmalara yansıyan minnettarlık küçük gözlerden de okundu.