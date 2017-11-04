Suriyelilerin iş yerlerine yapılan saldırı güvenlik kamerasında
Bu anlar ise bir meslek yerinin emniyet kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi’nde meydana geldi. sözde, kalabalık bir grup akşam saatlerinde bir araya gelerek Suriyeli vatandaşların meslek yerlerine saldırdı. Ellerindeki sopalarla camları kıran gruptakiler, taşları ise iş yerlerindeki tezgahlara fırlattı. Bu anlar ise bir meslek yerinin emniyet kamerası kadar saniye saniye kaydedildi. İçlerinde kadınların da olduğu grup takriben 20’den artı iş yeri ve eve hasar verdi. İhbar üstüne mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipleri fark eden grup, cadde aralarına kaçarak dağıldı. Olayda Suriye uyruklu M.H. başına aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak çare altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri tutmak için alıştırma başlattı.
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Suriyelilerin iş yerlerine yapılan saldırı güvenlik kamerasında
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