Süryanilerden ABD’nin Kudüs kararına tepki

Midyat’ta bulunan Süryani Kültür Derneği Başkanı Ayhan Gürkan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına tepki gösterdi. Trump’ın attığı bu adımın Filistin topraklarına ve Ortadoğu’ya barış getiremeyeceğinin kesin olduğunu belirten Gürkan, “Kudüs her üç din için kutsal bir yerdir. Bence ortak bir çözüm yolu bulunması gerekiyordu ve Filistin-İsrail arasında bir barış süreci vardı. Keşke bu barış süreci bu şekilde sonuçlanmasaydı çok güzel bir şekilde taçlandırılsaydı ama maalesef ABD Başkanının açıklaması başta Filistinlilere büyük bir zulümdür, tüm İslam ülkeleri için de aynı şekilde” dedi.

Hristiyanlar olarak kararı tasvip etmediklerini ifade eden Gürkan, “Çünkü barışın, kardeşliğin dışına çıkamıyoruz ve İsa Mesih’in doğum gününü kutlamaya hazırlanıyoruz. Noel bayramı ve bu doğum Beyt Lehm’de Filistin topraklarında gerçekleşti. İsa Mesih dünyaya barışı getirdi, barışı getirmek için tanrıyla insanları barıştırdı ve gönül isterdi ki böyle bir barışla her üç dinin memnun olacağı çözüm olsaydı ama maalesef olmadı. Bölgemize, insanlara zulüm, kan, düşmanlık getiren her kararı kınıyoruz. Kesinlikle bir an önce bu kararından vazgeçmelerini istiyoruz. Ortadoğu’ya barış gelmesini istiyorsak, barışçıl adımlar atmamız gerekiyor ve bu üç dinin Ortadoğu’daki tüm toplulukların barış içinde, kardeşlik içinde yaşamaları için hep dua ediyoruz” diye konuştu.

Bilal Bedir – Tayfun Demir