Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde yeni mezbahanenin temeli atıldı.
Eski Erzincan kara yolu üzerindeki Hayvan Pazarı'nın yanında bulunan alanda yapımına başlanan mezbahane inşaatında incelemede bulunan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, en kısa sürede inşaatı tamamlamayı arzuladıklarını söyledi.
Mezbahanenin Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından finanse edildiğini belirten Yüksel, "Bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. İlçemize ve bölgemize hitap edecek mahiyette hayvan kesim tesisimizin temelini attık. Allah hayırlı bir şekilde kullanmayı nasip eylesin." dedi.
Mezbahanede günlük yaklaşık 200 baş hayvanın kesiminin yapılabileceğini dile getiren Yüksel, şunları kaydetti:
"Kesim tesisimiz temiz ve sağlıklı koşullar sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Hayvan kesimhanemiz ilçemiz başta olmak üzere, bölgemize ve diğer illerden gelecek olan kesim taleplerine de cevap verebilecektir. Bu da ilçemize ayrıca bir katkı sağlayacaktır. Bu konuda DAP idaremize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İnşallah belirlenen süre zarfında tesisimizi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Kesimhanemiz hayvan pazarı ile kombine bir statü kazanacak. Devamında inşa edeceğimiz sokak hayvanları rehabilitasyon barınağı sayesinde de ilçemizde başıboş dolaşan hiçbir hayvan kalmamış olacak. Göreve geldiğimiz andan itibaren ilçemize ve bölgemize halkımızın desteği ile kazanımlarımıza devam ediyoruz."
Yüksel'e incelemeleri sırasında AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu eşlik etti.
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Suşehri'nde 3 milyonluk hibe mezbahanenin temeli atıldı
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