Suşehri'nde çatı yangını hasara yol açtı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kemalpaşa Mahallesi'nde, Nihat Ruşen ve Ünal Çetin'e ait 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı.
Yangını görenler Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BENZER HABERLER
-
Çayıralan CHP İlçe Başkanı Üstün, güven tazeledi
-
Konya'da Yenice Parkı ve Yenice Parkı Kafe Meram'ın yapımı tamamlandı
-
Kiraladıkları villada kaçak sigara imal ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
-
Suşehri'nde çatı yangını hasara yol açtı
-
Konya'da yavru köpekler için yuva yapıldı
-
Tıbbi cihaz sektörü alacaklarının ödenmesini istiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.