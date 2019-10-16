Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde, kullanılamaz hale gelen içme suyu ana hat borularının değiştirilmesine başlandı.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 2 kilometrelik ana hat üzerindeki boruların yenilenmeye başlandığını söyledi.
İnsan sağlığı için içme suyu hatlarının çok önemli olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:
"İlçemiz içme suyu ana hattında bulunan arızaları gidermek, tıkanmaları, patlamaları ortadan kaldırmak üzere başlattığımız çalışma hızla devam ediyor. Yaklaşık 2 bin metrelik hattı kapsayan bakım, onarım ve yapım çalışmaları sona erdiğinde içme suyunda bulunan sıkıntıların bir kısmını ortadan kaldırmış olacağız. Şuanda ekiplerimiz canla başla çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Kısa sürede bu çalışmalarımız sona erecektir. Özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ederiz."
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Suşehri'nde içme suyu ana hat değişim çalışması
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