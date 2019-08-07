Suşehri'nde, İlçe Göç Koordinasyon Toplantısı yapıldı
SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, İlçe Göç Koordinasyonu Toplantısı yapıldı.
İlçe Göç Kurulu Toplantısı, Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal'ın ev sahipliğinde, Halk Eğitim Merkezi salonunda yapıldı.
Toplantıda ülke ve Sivas genelinde yapılan göçler ve bunların sayısal verileri ele alınarak çözüm önerileri üzerinde duruldu.
Sivas il ve ilçelerinde bulunan göçmenlerin iş ve işlemleri hakkında görüşlerinde yapıldığı toplantıya, Partal'ın yanı sıra Gölova Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, Gölova Belediye Başkanı Halil Önge, Suşehri Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Sarıer, İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Temel Çeber ve İl Göç İdaresi uzman ekibi ile emniyet ve jandarmanın mensupları katıldı.
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Suşehri'nde, İlçe Göç Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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