Suşehri'nde kurumlar arası futbol turnuvası başladı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen kurumlar arası halı saha futbol turnuvası başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileyerek, centilmenlik vurgusu yaptı.
Göreve geldiğinden beri bu tür turnuvaların yapılmasına önem verdiklerini aktaran Yüksel, "Amacımız ilçemizde sosyal ve sportif aktiviteleri canlandırmak, kurumlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, iş motivasyonunu arttırmak ve kurum personelleri aralarındaki centilmenlik ve dostluğu pekiştirmek." diye konuştu.
Turnuvaya 8 takımın katıldığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:
"Maçlar, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında 2 grup halinde akşamları yapılacak. Her gün 2 maç olacak şekilde 19.00'da başlayacak maçlar, 21.00'de sona erecek. Final müsabakası ise 9 Kasım'da oynanacak. Turnuvaya Karayolları, Jandarma Komutanlığı, İlçe Müftülüğü, İmam Hatip Lisesi, Sarıca İlköğretim Okulu, Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve üniversite olmak üzere 8 kurum katılacak. Bana göre 8 takımın hepsi birincidir. Burada şampiyon takım yok. Şampiyon tüm takımlar. İyi oynayan kazansın diyor, bu turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."
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