Suşehri'nde “Minik kalpler ısınıyor” projesi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında Emine Birler Anaokulu öğrenci velileri tarafından örülen atkı ve bereler, köy okullarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.
Emine Birler Anaokulu öğrenci velileri, öğretmenler ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kaymakamı Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı koordinatörlüğünde devam eden "Minik kalpler ısınıyor" projesi kapsamında, öğrenci velileri tarafından örülen 150 adet atkı ve bere, köy okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.
Çataloluk İlk/Orta Okulu'nda düzenlenen dağıtım programına katılan Kaymakam Hidayet Sarı'nın eşi Ayşe Sarı, projeye destek veren öğrenci velilerine teşekkür etti.
Emine Birler Anaokulu Müdürü Mustafa Bıldırcın ise bere ve atkıların ilçeye bağlı 7 köy okulunda eğitim gören öğrencilere verildiğini söyledi.
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