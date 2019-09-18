Suşehri'nde okul servi şoförleri bilgilendirildi

SİVAS (AA) – Suşehri ilçesinde, okul servis şoförleri bilgilendirildi.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri katıldı.

Toplantıda, şoförlere özellikle öğrencilerin emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Sürücülerin hız sınırlarına dikkat etmesi konusunda da uyarılarda bulunan ekipler, öğrenci servislerine kesinlikle yolcu alınmaması gerektiğini ifade etti.

Bilgilendirme toplantısında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, "Çocukların can ve mal güvenliği çok önemli , öğrencilerimiz öncelikle aileleri tarafından sabah sürücülere, akşam çıkışlarında ise öğretmenleri tarafından ailelerine teslim edilmek üzere yine sizlere emanet edilmektedir. Bunun için trafik kurallarına uymanızı arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin can güvenliği sizlere emanettir." diye konuştu.