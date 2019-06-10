Suşehri'nde trafik kazası: 3 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gonca Karakafa yönetimindeki 34 ZN 7426 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolu Boyalıca köyü yol ayrımı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan annesi Nevriye ve kız kardeşi Mutlu Karakafa yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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