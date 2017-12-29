Susuz Şelalesinin buzları çözüldü
Kars’ta son günlerde etkili olan sıcak havadan Susuz Şelalesi de nasibini aldı. Sibirya soğuklarından tamamen donan şelalenin buzları, havaların aniden ısınmasıyla çözüldü. Susuz-Ardahan karayolu üzerinde yer alan ve bölgenin en yüksek su düşüşüne sahip olan Susuz Şelalesi, aşırı soğuklardan tamamen donmuştu.
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