Tahliye için talimat mektubu göndermiş: En somut delil…

FETÖ liderinin 2015 yılında hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer’e FETÖ soruşturmalarında tutuklu bulunan 63 şüphelinin tahliye edilmesi için talimat yazısı gönderiği ortaya çıktı. Başsavcılık evrakın, “Terörist başının örgüt üyelerine verdiği birebir talimatın en somut delili” olduğunu açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, 2015 yılında tutuklu FETÖ şüphelilerinin tahliye edilmesi için FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından gönderildiği ortaya çıkan imzalı talimata ilişkin açıklama yaptı.