Tahta kaşığın hikayesi belgesel oldu
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Pusacık köyünde uzun yıllardır makine kullanmadan el emeğiyle üretilen tahta kaşıkların hikayesi, belgesel film oldu. ‘Anadolu’nun Elleri Tahta Kaşık Hikayesi’ adlı belgesel filme başvurdukları Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almaları sonrası harekete geçen Serdar Çolak, Fevzi Alpaslan, Fatma İrtegün, Adem Çolak ile Melike Arslan’dan oluşan ekip köyün yolunu tuttu. Filmin yönetmenliğini üstlenen Çolak ve arkadaşları, ömürlerini dedelerinden kalma bu mesleğe adamış ustalardan Sadık Davulcu ile Mehmet Akkaya’ya projelerini anlatmalarının ardından yaklaşık 1,5 ay süren çekimlerde kayın ağacı dalının el emeğiyle kaşığa dönüştüğü anları çektiler.
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