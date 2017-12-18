Takla atan araç, lisenin bahçesine uçtu

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, 16 V 7155 plakalı C.K. idaresindeki araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Çekirge Caddesi üzerinde bir süre sürüklenen araç, yol kenarında bulunan özel bir lisenin bahçesine uçarak durabildi. Aracın içinde bulunan 5 kişi kazayı gören vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri kazada hafif yaralanan B.İ.(13) ve G.İ.(37)’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yan yatan araç, çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.