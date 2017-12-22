Talha Uğurluel: Mekke ve Medine’yi Müslümanların eliyle mahvettik

İlkadım Belediyesi tarafından organize edilen “Mescid-i Aksa” konulu konferans, tarihçi yazar Talha Uğurluel’in katılımıyla gerçekleşti. Derebahçe Sosyal Tesislerinde yapılan konferansta konuşan Talha Uğurluel, “Yıllardır hayıflandığım bir şey vardı. Elin yabancılarının Oxford’ları var, Manchester’ları var diye. Biz Müslümanların yok muydu diye. Varmış hem de alası. Yeryüzünde biz Müslümanlara ait en güzel üniversite şehrinden biri Mekke, diğeri Medine, bir diğeri ise Kudüs’tü. Hiç kimse alınmasın ama Mekke ile Medine’yi Müslümanların eliyle mahvettik. İslam dünyası asırlar önce neden dünyaya hakimdi, çünkü üniversite şehirlerimiz vardı. Geçen asrın Mekke ve Medine fotoğraflarına baktım. Kabe’nin etrafı üniversitelerle, medreselerle doluymuş. Hepsini itina ile yıktılar. İsrail mi, Yahudiler mi yoksa Amerikalılar mı yıktı bunları? Hayır, Müslümanlar yıktı. Kudüs işgal atında. Evet, içimiz yanıyor. Ama şükürler olsun ki tarihi binaların tamamı pırıl pırıl ayakta. Ancak uyursak buralar da yıkılır. Siyonist Yahudiler buraların bir an önce yıkılarak ikinci bir mabet yapılmasını istiyor. Biz de artık buranın cami avlusundan daha ötede muhteşem bir yer olduğunun farkına varalım artık” diye konuştu.

“Bütün dünyanın gözü burada”

Uğurluel, “Allah yeryüzünde 2 tane toprak parçasını kendisine ayırmış ve biz kulları için özel kılmıştır. Biri Mescid-i Haram’ın içerisinde bulunan Kabe’nin kapladığı alandır, diğeri ise Mescid-i Aksa’nın olduğu alandır. 144 dönümlük bir avlunun tamamı Mescid-i Aksa’dır. Bu alana girildiğinde Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerif’indeki müjdesine mazharsınız. Burada yapılan her bir ibadetin bin karşılığı vardır. Bugün bütün dünyanın gözü bu alanda. Ancak hiç kimse Müslümanlar kadar buraya rahatça girip çıkamıyor. Bir Amerikalı bile şu avlunun kapısına girip çıkamıyor. Biz istediğimiz an istediğimiz zamana kadar burada durabiliyoruz ve bunlar deliriyorlar. Ancak kıymetini bilmiyoruz. Kudüs dediğimiz halde geçen sene Türkiye’den Kudüs’e giden kişi sayımız 20 bin oldu. Kudüs işgal atında ancak rahatlıkta oraya gidebilirsiniz. Oradaki işgal güçleri size bir sıkıntı yapamıyor” şeklinde konuştu.

Konferansa çok sayıda vatandaş katıldı.

Şahin Binici