Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor
ANKARA (AA) – GÖKSEL YILDIRIM – Türk Silahlı Kuvvetlerinin karadaki vurucu gücünü artıracak Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında geliştirilen araçlar ve tanksavar kuleleri, teslimatların başlamasına kısa süre kala gerçekleştirilen testlerde başarılı bir performans sergiledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS arasında imzalanan sözleşme kapsamında Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi yürütülüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanan projede ortaya konulan araçlar ve kulelerle farklı senaryolara yönelik testler gerçekleştiriliyor.
Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4×4 aracını tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getiren FNSS, geliştirdiği tanksavar kulesine geçen yıl Kornet füzesini, bu yıl ise ROKETSAN'ın Orta Menzilli Tanksavar Silahı'nı (OMTAS füzesi) başarıyla entegre etti.
Şubat ayında Kaplan'dan sabit şekilde ilk OMTAS atışı başarıyla yapılırken, geride kalan sürede araçlarla hareketli ateş yapılabilir olgunluğa ulaşıldı.
Yakın zamanda yapılan testlerde Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilen OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedef başarıyla vuruldu.
Pilot teslimat kapsamında, kısa süre içinde ilk Kaplan silah taşıyıcı araçlar Kara Kuvvetleri Komutanlığına sunulacak. Proje kapsamında toplam 260 araç teslim edilecek.
– OMTAS tüm zırhlı tehditlere karşı etkili
Projede, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile tedarik edilecek OMTAS füzelerinin kullanımı için ihtiyaç duyulan araçlar yurt içi imkanlarla geliştirildi.
Araçlardan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanların ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.
Üzerinde barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS, özgün ve yeni nesil tasarımıyla dikkati çekiyor.
ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlıkla karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor.
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