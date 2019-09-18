Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'dan gazilere ziyaret
ANKARA (AA) – Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Adlı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren gazileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Devletin her türlü imkanıyla gazilere sahip çıktığını belirten Adlı, "Bir birey, vatandaş olarak bize düşense her daim yanlarında olduğumuzu gazilerimize hissettirmektir. Bugün kafamızı yastığa koyup rahat uyuyabiliyorsak bu, canlarını ülkemiz için göz kırpmadan feda eden şehitlerimiz ve etmeye her daim hazır gazilerimiz sayesindedir." diye konuştu.
Adlı, bir gazinin, "Çatışma sırasında tek kurşun yedim." sözleri ile bir başka gazinin, "Tek kurşunla yıkılmıyoruz çok şükür gördüğünüz gibi Genel Müdürüm." sözleri üzerine, "İşte o nedenle ülkemiz ve devletimiz dimdik ayakta." ifadesini kullandı.
Adlı'nın gaziler, hastanenin İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Adil Burkay ve yetkililere hediyelerini takdiminin ardından bir gazi de Adlı'ya ay yıldızlı rozet taktı.
Ziyarette Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu da hazır bulundu.
-
Zara'da muhtarlar toplantısı
-
Yerli tünel açma makinesi üretim bandından indirildi
-
Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası
-
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'dan gazilere ziyaret
-
Kaymakam Karaosmanoğlu'ndan gezginci arıcılara ziyaret
-
Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.