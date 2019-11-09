Tarihe meydan okuyan Selçuklu eseri: Sahip Ata Külliyesi

KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya'da günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Selçuklu eserleri arasındaki Sahip Ata Külliyesi, ağaç direkli camisi, çini mozaikli mihrabı ve muhteşem taç kapısıyla turistlerin sık ziyaret ettiği yerler arasında yer alıyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'daki döneminin en seçkin eserlerinden Sahip Ata Külliyesi, Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Fahrettin tarafından 1258-1283 yıllarında yaptırıldı.

Bugüne kadar ayakta kalmayı başaran külliye, çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

– Selçuklu döneminin en önemli mihrabından biri burada

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, külliyenin dergah, hamam ve camiden teşekkül eden manzume olduğunu söyledi.

Selçuklu mimarisinin özelliklerini barındıran ahşap direkli caminin iki asır önce çıkan yangında yıkıldığını anlatan Baş, buranın Osmanlı döneminde yeniden inşa edildiğini aktardı.

Baş orijinal Selçuklu camisinin taç kapıdan başladığını belirterek şöyle konuştu:

"Cami, mihraba kadar uzanan büyük bir yapıdır. Ahşap destekli cami olarak tanımlıyoruz. Camiden günümüze kalan taç kapı ve büyük kısmı korunmuş çini mihrabı ünlüdür. Selçuklu döneminin önemli mihrabından biri. Güneyindeki 'hanikah' adı verilen yer, ilginç bir yapıdır. Bir bölümü yıkılmış, elden geçmiş, döneminde kullanılan bu yapıdaki çini süslemelerde dikkati çekiyor."

– "Selçuklu döneminin en ünlü ve güçlü yapılarından biri"

Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı'nın ardından büyük yıkım yaşamasına rağmen Anadolu'nun imarına önem verdiğini ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Konya'da yapılan muhteşem eserlerin tamamı bu dönemde yapılmıştır. Bu sahip Sahip Ata Külliyesi de onlardan biridir. Külliye aslında şehir sınırının dışında yapışmıştır. Sahip Ata Külliyesi, taş süslemesi, taç kapı düzenlemesi ve çini kuruluşuyla Selçuklu döneminin en ünlü ve güçlü yapılarından biri olarak görülmektedir."