KAYSERİ (AA) – Kayseri'de 18. yüzyıldan kalan Osmanlı dönemi tarihi Çandır Camii restore ediliyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gevhernesibe Mahallesinde 200 yıllık tarihi Çandır Cami'nde belediye tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyonu tamamlandığında 18. yüzyıldan kalan tarihi caminin, yapısına uygun görünüme kavuşacağını belirtti.

Mescit ve camilerin kutsal mekanlar olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Camilerimiz bizim ortak kalbimizdir. 200 yılı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın ibadet ettiği, günümüze kadar ayakta kalmış Çandır Camii’ni restore ederek, ibadete açacağız. Tarihi değerlerimizi korumak, geleceğe taşımak adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

– Çandır Camii

18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri olan Çandır Camii, 520 metrekare kapalı alanı ve 320 kişi kapasitesiyle orjinalinde mescit olarak yapılmıştır. Ahşap sütunlar ve yatay bağlantılar kullanılan caminin mihrabında, 73 porselen tabak bulunuyor.

O dönemde cami yapımına destek olan mahalle sakinleri, çini yaptırmaya güçleri yetmediği için evlerinden getirdikleri yemek ve çay tabaklarıyla mihrabı süsledikleri anlatılıyor. Farklı özelliğiyle vatandaşların ilgisini çeken cami, Kocasinan Belediyesi tarafından restore edilerek, yeniden ibadete açılacak.