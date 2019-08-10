Tarihi çarşıda bayram hareketliliği
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, 800 yıllık Kapalı Çarşı'da yoğunluk oluşturdu.
Giyim, şeker, ayakkabı, züccaciye, et ve süt ürünlerinin satıldığı çarşı, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşların tercih ettiği mekanların başında geldi. Çarşı esnafı, vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğu sayesinde adeta çifte bayram sevinci yaşadı.
Kapalı Çarşı Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Müdürü Halil Küpeli, AA muhabirine, bayram dolayısıyla çarşıda yoğunluk yaşandığını söyledi.
Ahilik geleneğinin Kapalı Çarşı'da devam ettiğini belirten Küpeli, "Alışverişlerde bugün yoğunluk yaşanıyor. Esnafın beklediği bir sezon. Satışlarımız gayet iyi, esnafımız ve müşterilerimiz de bundan memnun. Vatandaşlar her türlü ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor." diye konuştu.
Küpeli, Türkiye'nin İstanbul'dan sonra ikinci büyük kapalı çarşısının Kayseri'de olduğunu, çarşının günümüzde 18 kapısı, 16 sokağı ve 912 dükkanıyla hizmet verdiğini kaydetti.
Hediyelik eşya satan Ahmet Gökmen de çarşının bayramla hareketlendiğini ifade etti.
Ayakkabı satıcısı İbrahim Kılıç ise 30 yıldır Kapalı Çarşı'da esnaflık yaptığını belirterek, bayramda satışların artmasının sevindirici olduğunu söyledi.
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