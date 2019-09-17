Tarihi dokunun içinde eğitim alıyorlar

AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Güzelyurt Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Kapadokya'nın güney girişinde yer alan, tarih, turizm, doğa ve inanç turizminin bir arada bulunduğu Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki tarihi yapılar içerisinde eğitim görüyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski adı Gelveri olan Güzelyurt'un tarihi dokusuyla Kapadokya'nın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Güzelyurt ilçesine adım atıldığında her yerde tarihin, uygarlıkların bir izi olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz de tam olarak işin mutfağında uygulamalı olarak kendilerini geliştiriyorlar. Ihlara Vadisi de bölgede yer alıyor. Vadi içerisinde Bizans ve Osmanlı döneminden kalma, kayalara oyulmuş 50'ye yakın kilise var. Ayrıca bölgede üç yer altı şehri ve bir kaya cami bulunmaktadır. Yarı kayadan oyma, cepheleri işlemeli, yaşları 100 ile 200 yıl arasında olan Gelveri evleri, Kapadokya mimarisinin en güzel örneklerini teşkil etmektedir. Hayatta karşılığı olan, öğrencinin tercih edebileceği, mezun olduktan sonra iş bulma sorununu yaşamayacağı bir eğitim sistemiyle hareket ediyoruz. Bu manada Güzelyurt ilçemizde bulunan meslek yüksekokulumuz da hem turizm hem de mimari restorasyon programları ile direk bu işin mutfağı konumundadır. Öğrencilerimize bu dokuda eğitim görme ve kendilerini geliştirme olanağı sunuyoruz."

Güzelyurt MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Ünlü ise Güzelyurt'un kentsel bir sit alanı olduğunu ifade etti.

Yüzlerce tarihi ev, onlarca kilise ve yeraltı şehrinin bulunduğu Güzelyurt'un bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Mimari restorasyon programında öğrenim gören öğrencilerimiz için de buralar doğal uygulama alanları oluyor. Öğrenciler, tarihi binaların önemini öğrenirken, tasarım ve uygulama konusunda aldıkları uygulamalı eğitimle de tarihi mirasın korunmasına katkı sağlıyorlar. Bu bölge Eti, Hitit, Pers, Kapadokya Krallığı, eski yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine beşiklik yapmıştır. Okul binamız 1900 yılında, Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. 2008 yılında Aksaray Üniversitesine devredilen bu tarihi binada öğrenim gören öğrenciler adeta tarihle iç içe bir eğitim hayatı geçirmektedir. Uygulama otelimiz de tarihi bir dokuya sahip. 1856 yılında Hristiyanlar tarafından okul olarak inşa edilmiş, 1924 yılından sonra ilkokul ve jandarma karakolu olarak kullanılmıştır. Daha sonra restore edilerek turizme açılmıştır. Şu anda öğrencilerimizin uygulama alanı olarak değerlendirilmektedir."