Tarihi fırında güveç lezzeti
ANKARA (AA) – Beypazarı ilçesinde geleneksel lezzet güveç, tarihi fırında pişirilerek sofralarda yerini alıyor.
Çarşı içinde tarihi güveç fırınının sahibi Özcan Yılmaz, siparişe özel güveçler pişirdiklerini söyledi.
Güveç yaptırmak isteyenlerin bir gün önce sipariş verdiklerini belirten Yılmaz, "16 saat fırında öncelikli olarak etleri pişiriyoruz. Ardından da pirinç ilave edilerek bir saat de pirinçle pişirilmesinin akabinde güveç, sıcak sıcak servise hazır olur." dedi.
Kendisinin 20 yıldır bu işi yaptığını anlatan Yılmaz, "Fırının 1329 yılında tamir edildiğini biliyoruz. Öncesini bilmiyoruz. Fırınımız alttan yanar, içinde ateş yok ve güveçler ateş sıcaklığı ile pişer. Güveçleri genelde dana etli, kuzu etli ve tavuk etli olmak üzere pişiriyoruz. Ardından pişen güveçler, sahipleri tarafından alınır ve evlerinde ya da özel günlerinde misafirlerine ikram ederler. Biz de zaman zaman fırınımızın önünde sofralar kurarak burada halka ikramda bulunuyoruz." diye konuştu.
-
Başkentte inşaat temel kazısının bitişiğindeki üç katlı dükkan çöktü
-
Konya'da “şivlilik” geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi
-
TBMM Başkanı Şentop, “Meclis'in 100. Yılında Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset Konferansı”na katıldı
-
Kenan Sofuoğlu, Konya'da öğrencilerle buluştu
-
Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
-
Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.