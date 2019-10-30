Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Hamidiye Eko Turizm Vadisi olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depolarındaki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki, Osmanlı Devleti'nde orduya at yetiştirmek üzere kurulan tarihi haralardaki restorasyon çalışmalarını inceledi.
Tarihi haraların ata sporunun ve geleneksel kültürün yaşatıldığı bir mekan haline geleceğini belirten Ayhan, 246 bin metrekare alana sahip olan, Sultan Abdulhamid Han'a da at gönderen aygır depolarının çok amaçlı kullanılacağını aktardı.
"Hamidiye Eko Turizm Vadisi" olarak adlandırılan projenin, bulunduğu konum itibariyle önemli bir fonksiyon üstlendiğini vurgulayan Ayhan, "Buradaki 11 tarihi yapımızın restorasyonu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Daha sonra iç konsept, teşhir tanzim alanında kültürel, ekonomik, sportif, sosyal ve kültürel anlamda tarihi eserlerimiz hizmet verecek." ifadelerini kullandı.
– "Proje geçmişle geleceği bütünleştirecek"
Bölgenin cazibe merkezi haline getirileceğini, geçmişle geleceği bütünleştiren, çok yönlü bir projenin hayata geçeceğini ve Sivas'a ayrı bir değer katacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:
"Burası yaz-kış hareketli olacak. İnsanların nefes aldığı, hayat bulduğu, tarihi eserleri gördüğü bir mekan olacak. Toplumun her kesiminin kendinden bir şeyler bulduğu, çocuklara, gençlere, kadınlara, hayvanseverlere, tarih ve kültürseverlere hitap eden müthiş bir yaşam alanı olacak. Adeta geçmişle geleceği bütünleştirecek. Buradaki tarihi eserlerin her birine ayrı bir fonksiyon vereceğiz."
Vali Ayhan'a incelemeleri sırasında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Rölöve ve Anıtlar Müdürü İsmail Onur Yıldızlı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Ömer Kalın ile diğer ilgililer eşlik etti.
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Tarihi haraların restorasyonu yıl sonuna tamamlanacak
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