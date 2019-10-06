Tarihi Kayseri Kalesi'nde kitap okuma etkinliği
KAYSERİ (AA) – Kayseri'de sosyal medya üzerinden organize olan bir grup vatandaş, restorasyon sürecinin ardından kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını açan tarihi Kayseri Kalesi'nde bir araya gelerek hem kitap okudu hem de köy okulları için kitap topladı.
"Etkinlik Kayseri" adıyla sosyal medyada oluşturulan grup üyeleri ve onlara eşlik eden vatandaşlar, Kayseri Kalesi'nde yaklaşık bir saat kitap okudu. Bin civarında kişinin aynı anda kitap okuduğu etkinliğe, her yaş grubundan katılım oldu.
Grup üyeleri, köy okullarında kurulması planlanan kütüphaneler için de kitap toplama alanları kurdu. Bazı vatandaşlar etkinlikte okudukları kitapları köy kütüphanesi için bağışladı.
Grup adına açıklama yapan Oğuzhan Abdi Oğuz, grup olarak 3. yılda 3. kitap okuma etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti:
"Her yıl bu mevsimde kitap okuma etkinliği yapıyoruz. Etkinliğimizi genelde kitap fuarından önce yapmaya çalışıyoruz. İlk iki etkinliğimizi Cumhuriyet Meydanı'nda yapmıştık ama bu yıl Kayseri Kalesi açıldığı için burada yapıyoruz. Etkinliğimize Kayseri'deki kitap fuarını düzenleyen firma, Kütüphaneler Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi birçok kurum ve kuruluş destek verdi."
Önceliğin Kayseri ve civarı köy okulları olduğunu ifade eden Oğuz, "Geçen yıl 20 koli kitap toplamıştık. Bunları köylerde kurduğumuz kütüphanelere götürdük. Bu yıl da yine kitap bağışı alıyoruz. Katılım çok iyi ve çok faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.
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Tarihi Kayseri Kalesi'nde kitap okuma etkinliği
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