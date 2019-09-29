Tarihi Kayseri Kalesi'ne ziyaretçi ilgisi
KAYSERİ (AA) – Restorasyon sürecinin ardından kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını açan tarihi Kayseri Kalesi'ne yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi, 2013'te başlayan restorasyon ve inşaat çalışmalarının ardından dün halka tanıtıldı.
İçerisinde arkeoloji müzesinin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanlarının bulunduğu Kayseri Kalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Ziyaretçilerden Zafer Öner, Kayseri Kalesi'nin çok güzel bir restorasyon sürecinden geçtiğini söyledi.
Kalenin turistlerin mutlaka görmesi gereken bir yer haline geldiğini anlatan Öner, restorasyon sürecinin biraz uzun sürdüğünü ancak beklediklerine değdiğini de belirtti.
Bir diğer ziyaretçi Semra Özçalışkan ise beklediğinden daha güzel bir restorasyon çalışmasının yapıldığını kaydetti.
"Çok güzel bir çalışma olmuş." diyen Özçalışkan "Kayseri Kalesi turistlerin gezip görebilecekleri muazzam yerlerden birisi. Burası ayrıca Kayseri'nin de simgesi. Eskiden burası kapalı çarşı şeklindeydi. Şimdi ise gezerken dinlenilebilecek bir yer olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Osman Binici de kalenin beklentinin üzerinde bir yer haline geldiğini ve beğendiğini aktardı.
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