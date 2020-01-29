Tarihi köprü restore edilecek
AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Ulu Irmak üzerinde yaptırılan tarihi Kalanlar Köprüsü'nü restore edecek.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kalanlar Mahallesi sınırlarında içinde bulunan Ulu Irmak üzerindeki tarihi köprüde onarım ve restorasyon çalışması yapılabilmesi için kamulaştırma işleminin tamamlandığını söyledi.
Tarihi köprüde yakında çalışmaların başlayacağını belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Kentin tarihi dokusunu bozmadan birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Aksaray'ın tarihi zenginliklerine değer katacak tarihi yapıları ortaya çıkartıyoruz. Belediye olarak tarihi köprüyü gün yüzüne çıkarmak için o bölgede bulunan mülk sahipleriyle uzlaşarak araziler kamulaştırıldı. Kamulaşan arazi üzerinde yapılar yıkılarak tarihi köprünün ihalesi ve yer teslimi engeli ortadan kaldırılmış oldu. Kültürel miraslar arasında yer alacak tarihi köprü gün yüzüne çıkartılacak."
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