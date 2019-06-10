Tarihi mescidin “figürlü” mihrabı dikkati çekiyor
KONYA (AA) – ABDULLAH DOĞAN – Konya'da Anadolu Selçuklu dönemine ait Aksinne Mescidi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında caminin mihrabında çıkarılan çift başlı kartal ve ejderha figürleri dikkati çekiyor.
Merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi'nde Selçuklu Dönemi'ne ait 13. yüzyılda inşa edilen Aksinne Mescidi, mimari yapısı ve süslemeleriyle Anadolu Selçuklu mescitlerinin özelliklerini taşıyor.
Zamanla tahrip olan ve yapılan eklemelerle özgünlüğünü kaybeden mescitte, 2005'te yapılan restorasyon çalışmalarında yapıdaki eklemeler kaldırılarak, duvarlarındaki çimento harçlar temizlendi. Camide tahrip olan malzemeler de aslına uygun olarak yenilendi.
Mihraptaki alçı ile kapatılan sıvasının kaldırılmasıyla perde motifiyle şekillendirilmiş yarım daire nişli muhdes "çift başlı kartal" ve "ejder" figürleri ortaya çıkarıldı.
– Mescit tamamen yenilendi
Mescitteki motifler üzerine araştırma yapan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Şükrü Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mescidin Selçuklu döneminin öne çıkan eserleri arasında olduğunu söyledi.
Dursun, mescidin; cephe duvarı tümüyle tuğla ile örülü, ahşap sundurmalı ve tek kubbeli kübik bir yapı olduğunu anlattı.
– Toprak dolgunun altından figür çıktı
Restorasyonla yapının pencere, kapı ve kemerlerinin tümüyle yenilendiğini belirten Dursun, şöyle konuştu:
"Restorasyon kapsamında mescidin içerisindeki toprak dolgu kaldırıldı. Bu sırada mihraptan alçılar döküldü. Böylelikle toprağın içinde özgün mihrabın devamı, 35 santimetrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Mihrapta Anadolu Selçuklu dönemine ait altı figüre rastladık. Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu mihraptaki figürlerin örneği yok. Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar gelmiş, programlanarak hazırlanan figürlü tek mihrap. Özgün, ünik bir yapı."
Ortaya çıkarılan parçalardan kalıp alınarak mihrabın bütün hale getirildiğini aktaran Dursun, "Burada çift başlı kartal, ejder ve birbiri ardına koşan hayvanların figürünü görüyoruz. Burada yengeç veya akrebe benzeyen çok sayıda örnek figür var." ifadelerini kullandı.
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