Tarihi Sungurbey Camisi'nin restorasyonu sürüyor
NİĞDE (AA) – İlhanlılar zamanında dönemin Niğde Valisi Sungur Ağa tarafından yaptırılan ve farklı mimari özellikleriyle ön plana çıkan Sungurbey Camisi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.
Niğde Valisi Seyfettin Sungur Ağa tarafından 1335 yılında yaptırılan ve bazı onarımlarla günümüze kadar gelen Sungurbey Camisi, örtü sistemi ve minareler dışında orijinalliğini koruyor. Kuzey, doğu ve batı cephelerinin gül pencerelerinde "Davut Yıldızı" bulunan caminin, kuzey giriş kapısı üzerinde yer alan İlhanlı dönemine ait çift başlı kartal figürü dikkati çekiyor.
Doğu taç kapısı eyvan türünde olan ve Türk mimarisinde kendine özgü seçkin bir yeri bulunan cami, eyvan gotik mimarisinin bir özelliği olarak kaburgalı tonozla kapatılmış.
Dikkati çeken en önemli bezeme, mihrabiye ve eyvan köşe sütunceleri arasında kalan ve sekiz kollu yıldızlardan oluşan, geometrik motiflerle bezenen panolar dıştan, kıvrık dallar arasına yerleştirilen çeşitli hayvan başları, spiral kıvrık dalların uçlarında ve aralarındaki boşluğu dolduruyor.
Caminin doğu kapısında oniki hayvanlı Türk takviminin hatırası olarak, kuzey panoda 37, güney panoda ise 42 olmak üzere kuş, fil, oğlak, at, panter, antilop, ejder, sıçan, boğa, tavşan, maymun, köpek, aslan, koyun, ördek ve balık figürleri bulunuyor.
Caminin bahçesindeki türbede ise Sungurbey'in sandukası yer alıyor.
Sungurbey Camisi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl nisan ayında başlatılan restorasyon çalışmasının, yüzde 60'ı tamamlandı.
Restorasyon kapsamında, taş temizliği, duvarların güçlendirilmesi, zarar gören işlemeli taşların değiştirilmesi ve derz çalışması yapılıyor.
– Gelecek yıl ibadete açılması planlanıyor
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Niğde'nin 10 bin yıllık geçmişe sahip önemli bir merkez olduğunu ve Kapadokya'nın giriş kapısı pozisyonunda bulunduğunu söyledi.
Kentin bir çok medeniyete de ev sahipliğini yaptığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:
"Hitit, Roma, Bizans, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı gibi medeniyetlere ait eserleri şehrimizin her yerinde görebiliyoruz. Sungurbey Camisi de dönemin İlhanlı Valisi Sungur Ağa tarafından 14. yüzyılda inşa ettirilmiş ve orijinalliğini büyük ölçüde korumuş. Bu caminin en büyük özelliği, geotik karakterleri nedeniyle Kıbrıs ve Akdemiz mimarisi özelliklerini taşıyor. Yine caminin içerisinde yer alan sivri kemerler de Orta Çağ mimarisinde rastlanılmayan bir ayrıntı."
Camide 18. yüzyılda gelen patlamayla büyük bir yangın çıktığını anlatan Vali Şimşek, "Cami, döneminde yapılan onarım çalışmalarıyla orijinalliği büyük ölçüde korumuş. Günümüzde de bu camiyi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle yaklaşık 1,5 yıl önce restorasyon çalışmasına başladık. Önümüzdeki sene içinde de çalışmayı tamamlamayı düşünüyoruz. Amacımız, bu camiyi bir an önce tamamlayarak tekrar halkımızın hizmetine, ibadete açmak." ifadelerini kullandı.
-
Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
-
Tarihi Sungurbey Camisi'nin restorasyonu sürüyor
-
Kayseri Basketbol'un yeni transferi Ann Wauters, sağlık kontrolünden geçti
-
Kilolarından kurtulup evlilik yüzüğünü 15 yıl sonra yeniden taktı
-
Rıza Çalımbay: “VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor”
-
Karaman'da Bağımlılıkla Mücadele ve Korunma Çalıştayı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.