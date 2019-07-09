“Tarihi zenginlikleri görmek bizi heyecanlandırdı”
KONYA (AA) – Oscar Ödülleri'ni veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Başkanı John Bailey ve "E.T." filminin kurgucusu eşi Carol Littleton, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ü ziyaret etti.
"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin bağımsız jürisinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bailey, eşi Littleton ile Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'ü gezdi.
Bailey ile Littleton, burada yapılan kazı çalışmalarını izleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Bailey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatalhöyük'ün tarihi zenginliklerinden etkilendiğini söyledi.
Konya'daki sufi geleneğinin kendilerini çok etkilediğini anlatan Bailey, "Yaptığımız gezi sayesinde Türkiye kültürünü çok derinlemesine anlıyoruz. Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'e gelip buradaki tarihi zenginlikleri görmek ve kazı başkanının bize eşlik etmesi bizi çok heyecanlandırdı. Gerçekten inanılmaz bir tecrübe yaşadık." diye konuştu.
Littleton ise Çatalhöyük'te gördükleri her şeyin kendilerini şaşırttığını belirterek, şöyle devam etti:
"Türkiye'ye gelmeden önce çok fazla fikrimiz yoktu. Ama ülkeyi gezerken insanın tarih ve doğayla ilişkisini gözlemleme açısından çok güzel bir tecrübe edindik. Çatalhöyük'te özellikle gördüğümüz katmanlara çok şaşırdık."
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