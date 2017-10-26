TARIM BAKANI FAKIBABA, KONYA’DA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Biz hiçbir zaman ikinci dünya savaşından çıkmış Japonya’dan Almanya’dan geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum. Ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum” dedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Biz hiçbir zaman ikinci dünya savaşından çıkmış Japonya’dan Almanya’dan geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum. Ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum” dedi. Konya Ticaret Borsası’nın düzenlediği çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti. Çeşitli programlara katılan Bakan Fakıbaba, ASLİDAŞ Lisanslı Depo’sunu ziyaret etti. Burada kamyon kasasından boşaltılan mısırların başında poz verdi. Daha sonra Bakan Fakıbaba, Ticaret Borsası’nın konferans salonunda düzenlenen Konya İli Tarım Sektörü İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Fakıbaba, “Konya’da olmaktan çok mutluyum ve bir sivil toplum örgütünün ve ortak aklın burada neler yapacağının pratiğini gördük. Bütün Konyalı hemşehrilerimi yürekten kutluyorum. Ticaret Borsasını gezdim ben daha öncede ticaret borsalarını gezmiştim ama burada gerçekten devletin artık çok az işe müdahale ettiği, sivil toplum örgütlerinin çok güzel işler yaptığı, ortak aklın çok güzel çalıştığı bir ortam gördüm. Bakan olarak çok mutlu oldum. Bir de Türkiye’nin bir evladı olarak mutlu oldum. Konya gerçekten örnek gösterilecek bir şehir. Biz eski bir belediyeci olarak biz derdik ki; yerel yönetimde Konya’yı görmek lazım. Ben buraya da bir belediyeci olarak gelmiştim. Ama bu sefer tarım bakanı olarak geldiğimde gerçekten Konya’dan alınacak derslerin olduğunu gördüm ve bundan da büyük mutluluk gördüm” dedi. “Halkımız destek verdiğinde bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok”Tarımın ne kadar önemli olduğundan bahseden Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, “Tarım bakanı olarak tarımın ne kadar önemli olduğunu, gıdanın ne kadar önemli olduğunu, hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu bir hekim olarak adapte olduğum ve çok iyi kavradığıma inanıyorum. İnşallah bu bağlamda sadece Konya değil, bütün Türkiye samimi bir şekilde hizmet edeceğimize inanıyorum. Yani 15 yılda nelerin değiştiğini ve bu değişimi başta halkımızın bize vermiş olduğu destek ve güvenle yaptığımızı özellikle vurguladık ben de aynısını düşünüyorum. Allah’ın izniyle bu desteği ve bu güveni verdiğinde bunlar devam ettiğinde bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hele gıda, tarım ve hayvancılık gerçekten müthiş bir olay. Yani yarın en fazla ihtiyaç duyacağımız şey gıda olacak sadece bizim değil dünyanın olacak belli oluyor” şeklinde konuştu. “Biz hiçbir zaman İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış Japonya’dan Almanya’dan geri bir millet değiliz”Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biraz önce genç bir ziraat mühendisi arkadaşımla karşılaştığımda dedi ki ben üretiyorum. Ne kadar güzel bir olay. Yani bizim veteriner arkadaşlarımız, ziraat mühendisleri arkadaşlarımız inanın ürettiklerinde bilinçli üretim olduğunda inanıyorum ki, bizim elde ettiğimiz ürün miktarı iki misline çıkacaktır ve zaten bunu görüyoruz. Mesela mısırda 750 kilogram dönüm başı alırken şimdi 2 bin kilogramlara çıktığını görüyoruz. Toplulaştırmayla, damlama sulamayla inşallah KOP’la bunlar tamamlandığında ben Konya’nın uçacağına inanıyorum. Biz hiçbir zaman ikinci dünya savaşından çıkmış Japonya’dan Almanya’dan geri bir millet değiliz. Daha zeki olduğumuza inanıyorum, daha çalışkan olduğumuza inanıyorum. Ama kurumsallaşmamızın eksik olduğunu görüyorum. Kurumsallaşmanın Konya’da diğer illere nazaran daha iyi olduğu için üretiminde arttığını görüyorum. Bu ileri de daha da iyi artacak. Biz toprağı suyla buluşturduğumuz zaman bizim üreticilerimiz çiftçi kardeşlerimiz harikalar yapacaktır.” Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli ise “Konya hem tarihi hem kültür hem ticaret hem sanayi hem tarım şehri hem de eğitim şehri olarak yeni Karapınar ile birlikte inşallah enerji şehri olarak da Konyamız anılacaktır” dedi. Program sonunda Çumra ilçesi Güvercinlik Mahallesi toplulaştırma tapu teslimi ile Selçuklu ilçesi Kızılcakuyu Mahallesinde arazi tapu dağıtım töreni gerçekleştirildi.