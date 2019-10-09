Tarıma uzaydan destek

ANKARA (AA) – DİLARA ZENGİN – TÜBİTAK Uzay ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının yürüttüğü GAP Bölgesi'nde Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi (GAP Hassas Tarım Projesi) kapsamında, tarıma uzay teknolojileriyle destek verilerek, gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Uzay teknolojilerindeki Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Türkiye, geliştirdiği teknolojileri tarımsal üretimde kullanarak bu alandaki verimliliğin artırılmasına katkı sunuyor.

AA muhabirinin TÜBİTAK Uzay'dan edindiği bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, GAP Hassas Tarım Projesi kapsamında öncelikle gübre olmak üzere doğru miktarda tarımsal girdiyi, doğru zamanda ve doğru oranda uygulayarak en iyi verim oranlarına ulaşabilmek için hassas tarım çalışmaları yürütülüyor.

– Hassas tarıma özel yerli yazılım

GAP Hassas Tarım Projesi'nin ilk aşamasında TÜBİTAK Uzay ve HAVELSAN iş birliğinde, başta Göktürk 2 olmak üzere çok sayıda Avrupa Birliği ve NASA'ya ait elektro-optik ve Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) uydularından bölgenin görüntüleri sağlandı. Ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığına ait uçaklara takılı hiperspektral kamerayla Harran Ovası'nda belirlenen pilot alanın farklı tarihlerde hava fotoğrafları çekildi.

Havadan veri toplamayla eş zamanlı yerden veri toplama faaliyetleri de yürütülerek buğday, mısır ve pamuk ürünlerinin farklı evrelerine ait izgesel yansımaları ölçüldü.

Proje kapsamında, ilk milli hassas tarım uygulama yazılımı geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Harran Ovası’nda ekili buğday, mısır ve pamuk ürün desenlerinin uydu görüntüleri ile yüzde 99, hava görüntüleriyle yüzde 95 doğrulukta tespit edilebildiği yazılımla, hava ve uydu görüntülerinden anomali tespiti, ürün sınıflandırması, bitki sağlığı, bitki gelişimi gibi analizler gerçekleştirildi.

Analizlerin tarım danışmanları aracılığıyla çiftçilere ulaştırılması için Çiftçi ve Danışman Arayüzü oluşturuldu, toprak etüt ve verimlilik haritalarının sisteme entegre edilmesi sağlandı.

– Gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf hedefi

Tarımsal üretimdeki verimliliği teknoloji kullanımıyla artırmayı hedefleyen projede geçen yıl ikinci aşamaya geçildi.

Projenin ikinci aşamasında gübreleme uygulamaları yapılarak en yüksek maliyetli girdi olan gübre kullanımında yüzde 25 tasarruf sağlanması hedeflendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) arazilerinde yapılan çalışmalarda toprak haritaları, ürün verim (rekolte) haritaları ve insansız hava aracı (İHA) görüntüleri analiz edilerek sahada otomatik değişken oranlı gübreleme işlemi gerçekleştirildi.

– Uydu ve İHA görüntüleriyle analiz

Proje kapsamında, uydu ve İHA görüntüleri kullanılarak değişken oranlı taban ve üst gübreleme, ürün deseni haritası, ürün rekolte tahmini, yabancı ot tespiti, ürün verim haritası, toprak besin haritaları gibi konularda analiz ve araştırma faaliyetleri sürdürülüyor.

Elde edilen sonuçların gerek bölgede gerekse ülke genelinde hassas tarım yapabilecek aletlerle ekipmanların Ar-Ge ve üretim süreçlerine önemli katkı sunması bekleniyor.

Yapılan çalışmalarla Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanmasına katkı sunularak tarımın ekolojik etkisinin azaltılması hedefleniyor. GAP Hassas Tarım Projesi, Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerin Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir şekilde yürütülmesine imkan veriyor.