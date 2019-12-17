Tarımsal istihdam projesi sona erdi
ANKARA (AA) – Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Öz Yeterliliklerinin Arttırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerin Geliştirilmesi Projesi"nin kapanış toplantısı yapıldı.
Wyndham Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Selışık, projenin tarımda istihdamı attırmayı hedeflediğini belirtti.
Selışık, proje kapsamında tarımda mesleki yeterliliklerin artırılması amacıyla eğitimler düzenlendiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:
"Bu ve benzeri projelerimizde, hem Suriyelilere hem de Türk vatandaşlarımıza, mesleki beceri kazandırmak amacıyla tarımsal konularda mesleki eğitimler verilmekte ve sonrasında istihdam olanaklarını artırmak üzere istihdam fuarları düzenlenmektedir. Ülkemizde barınan 3,6 milyondan fazla Suriyeli’nin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması noktasında, Türkiye hükümetinin cömert çaba ve katkılarının yanı sıra, uluslararası kuruluşlara da büyük görevler düşmektedir."
Selışık, proje kapsamında 10 farklı ilde, 2 bin 250 kişiye mesleki eğitim verildiğini ifade ederek, "Mesleki eğitimler 1 ay teorik, 2 ay işbaşı olmak üzere toplamda üç ay olarak kurgulandı." ifadesini kullandı.
Proje kapsamında toplam 19 istihdam fuarları düzenlendiğini aktaran Selışık, "Bu fuarlarda, gerekli teknik bilgiyle donatılmış kursiyerlerimizi, kalifiye işçi arayan firma temsilcileri ile bir araya getirdik. Bu çerçeve de gerek Suriyeli gerekse Türk kursiyerlerimizin Türkiye'de tarım sektöründe uzun vadeli istihdam fırsatları bulmalarına katkı sunduk." değerlendirmesinde bulundu.
FAO’nun söz konusu projelerle kadınların güçlendirilmesi ve mevcut cinsiyet farklarının azaltılmasına katkıda bulunmayı da hedeflediğini anlatan Selışık, proje çerçevesinde eğitim alan kursiyerlerin yarısından fazlasının kadın olduğunu söyledi.
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Tarımsal istihdam projesi sona erdi
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