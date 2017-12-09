Tarkandan Alman basınına tepki !

Ünlü sanatçı Tarkan, Alman basınında hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, “Ülkemi terk etmek gibi bir düşüncem asla yoktur” dedi. Yazılı bir açıklama yapan Megastar, Bild gazetesinde hakkında çıkan iddiaları yalanladı. İşte o açıklama:“Alman ‘Bild’ gazetesinde 6 Aralık 2017 tarihinde hakkımda yayınlanan haberde Almanya’daki oturum talebimle ilgili yanlış bir algı yaratılmasına neden olabilecek, doğru olmayan bilgiler verilmiş ve gereksiz varsayımlarda bulunulmuştur.