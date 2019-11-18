Tarladan aldığı pancarın parasını fıskiyeye bıraktı
AKSARAY (AA) – Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarladan şeker pancarı alan kişinin fıskiyeye bıraktığı 20 lira ile not, hasat yapan tarla sahibini duygulandırdı.
Mutlu Yaylası mevkisindeki tarlasında çalışan Ergün Koyuncu, şeker pancarı toplarken fıskiyeye takılı 20 lira, yanında da "Dayıcığım aldık, paranı da bıraktık, helal et." yazılı notu buldu.
Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parayı ve notu görünce duygulandığını belirterek, "Böyle erdemli, örnek kişilere toplum olarak çok ihtiyacımız var. Bu kişiyi tanımak, parasını iade edip, bir de hindi hediye etmek istiyorum. Hakkım da helal olsun." diye konuştu.
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