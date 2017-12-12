Tarlasına buğday değil güneş ekti
Yenimuhacir beldesi yakınlarında hayata geçirilen proje kapsamında, 18 dönümlük alanın içerisine 4 bin 400 adet güneş paneli konuldu. Proje kapsamında 1,2 megawatt güç üretilmesi planlanırken, 990 kilowatt bağlantı gücünün sağlanması hedefleniyor. Bölgedeki enerji potansiyelinin göz önüne alındığında benzer 5 projenin daha hayata geçmesi halinde Keşan ilçesinin elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılayabileceği belirtiliyor.
Konuyla ilgili bilgi veren iş adamı Volkan Kuru, “Yaptığımız yeni yatırım diğer yatırımcıları da cezbedecektir. Böyle bir yatırımı yapmak kolay olmadı. Yaklaşık 2 yıl gerekli izinleri almak ve mevzuatı yerine getirmekle geçti. Bu aynın sonunda devreye almaya planlıyoruz. Bu işletme Keşan’ın elektrik ihtiyacının 5’te 1’ini İpsala’nın da tamamını karşılayabilecek güçte. 26 dönümlük alana kurduk. Bunun 18 dönümü paneller için ayrıldı. 13 dönüm de panelle kaplı. 4 bin 400 adet panel var. Keşan için iyi bir yatırım. Bu tür yatırımların devlet politikasıyla üretim yapılmalı diye düşünüyorum. Yaptığımız üretimle ilgili TREDAŞ ile bağlantı anlaşmamız var. Direkt satın alıyorlar. 10 yıllık anlaşmamız var. 10 yıl boyunca TREDAŞ’a satacağız” dedi.
Tesisin bulunduğu alanı ziyaret eden Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, tesis hakkında bilgi aldı.
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